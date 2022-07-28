Рашизм як хвороба: телеканал 1+1 та команда Акіма Галімова готують новий документальний фільм про війну

Творці знаменитого циклу «Україна. Повернення своєї історії» працюють над новою документальною стрічкою, у якій дослідять історичні передумови, що сформували з росіян націю катів та мародерів.

У фільмі автори дадуть відповідь на запитання, як 140 мільйонний народ може підтримувати мародерства, ґвалтування та катування і навіть заохочувати до цього своїх солдатів.

Творці проєкту проаналізують причини агресивної поведінки цілої нації, яка стала загрозою для цивілізації. У фільмі історики, іноземні дослідники та публіцисти, вчені та психологи розкажуть, що стало причиною невмотивованої агресії росіян, як азійське походження та гени вплинули на рівень ненависті сучасного росіянина.

Глядачі дізнаються, які давні традиції стали причиною високого рівня домашнього насильства в Росії, як «дідівщина» в армії перетворила росіянина на жорстокого ката та як церква в Росії виховувала покору своїх прихожан. Як російським правителям вдавалося шантажувати людей їжею, коли і чому в Росії вперше виникла ідея, що західний світ є ворогом – автори фільму пропонують дізнатися відповіді на ці запитання, щоб зрозуміти, чи є у цієї «хвороби» лікування.

Зйомки фільму відбуваються в США, Франції, Польщі й Україні. Авторка сценарію – Анна Чертова, режисерка – Тетяна Шовкун.

«Мені здається, багато людей у світі, які бачили кадри з Бучі чи Ірпеня, ставили собі запитання, як таке взагалі стало можливим, що у 21 столітті з’явилася нація монстрів? Наша команда вже більше 6 років досліджує історію і очевидно, що глибинні причини агресії росіян ховаються в їхньому минулому. Зрозумівши ці причини, українці та світ зможуть бути більше підготовленими до спротиву російській агресії», – каже продюсер стрічки Акім Галімов.

Нагадаємо, історичні документальні фільми Акіма Галімова «Україна. Повернення своєї історії», «Скарби нації» та «Таємничі манускрипти» телеканалу «1+1” стали доступні в Youtube у перекладі англійською мовою.

Від 2016 року 1+1 Media приділяє окрему увагу створенню контенту, що протидіє російській історичній пропаганді, зокрема у циклі документальних фільмів «Україна. Повернення своєї історії». Перші дві серії історичного детектива отримали нагороду «Телетріумф» у номінаціях «Документальний фільм/серіал/проєкт» та викликали потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. Одна з серій цього циклу під назвою «Скарби нації» стала найпопулярнішим історичним фільмом в українському YouTube, набравши понад 5 мільйонів переглядів.