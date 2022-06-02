"Рашо-гастробайтери": окупанти на Херсонщині наймаються до місцевих збирати полуницю (фото)

На Херсонщині окупанти потерпають від браку логістичного забезпечення, а тому, щоб хоч якось вижити, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися до них на роботу.

Окупанти у Херсонській області намагаються найнятися до місцевих на збір полуниці.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Зазначається, що військовики славнозвісної так званої "другої армії світу" готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Свою роботу вони оцінюють лише в 50 гривень (не рублів) за годину.

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією… Місцеві відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські війська звільнили понад 20 населених пунктів на півночі Херсонської області.

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