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Україна та РФ розпочали перемовини у Стамбулі: перший раунд між Арахамією та Мединським

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Україна та РФ розпочали перемовини у Стамбулі: перший раунд між Арахамією та Мединським

За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

У Стамбулі розпочався черговий раунд перемовин України та Росії. Очільник української делегації, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та очільник російської, помічник Путіна Володимир Мединський почали обговорення спірних питань.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Раунд голів делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - написав він.

Варто зазначити, зранку 29 березня у турецькому Стамбулі розпочалися українсько-російські переговори. За попередньою інформацією, перемовини відбуватимуться у кілька раундів і можуть тривати не один день.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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