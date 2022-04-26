Разом із командою ЧАЕС у полоні перебували сталкери, які поїхали до зони напередодні війни

Це мала бути коротка пригода до зони відчуження, але перетворилася на небезпечну подорож довжиною в місяць для команди сталкерів із Дніпра та Запоріжжя, які відправилися до Прип’яті напередодні війни.

Вони разом зі співробітниками Чорнобильської станції потрапили у полон до росіян, про це йдеться в ТСН.

До Чорнобильської зони четверо хлопців потрапили за 2 дні до війни, бо хотіли пройтися стропами, натягнутими між закинутими багатоповерхівками Прип’яті. Та в одній з цих будівель їх і застала війна. «Ми почули вибухи, вийшли на балкон, побачили вибухи, розриви артилерії. Літаки, які летять у нас над головою», - пригадує Костя.

«Насамперед, нам потрібно було зв’язатись з місцевою поліцією або ДСНС, але ми не змогли їм зателефонувати», - додає Станіслав.

Тож прихисток та шляхи евакуації відправились шукати на ЧАЕС. «Нацгвардійський спецназ з автоматами нас зустрів, запитували, хто ми такі, що тут робимо. Довго вирішували, що з нами робити, зрештою вирішили ізолювати нас на станції», - розповідає Костя.

Далі, згадують хлопці, все було, як у кіно. За кілька годин працівники станції повідомили, що об’єкт захопили росіяни, і наступні 24 доби усі разом провели у полоні агресорів. «Відкриваємо двері, а там на нас такий бурят з автоматом. Наша перша зустріч, вони питають, де у вас американські військові бази, НАТО, бандерівці, що вас там кошмарять? Ну, ми намагались їм потрошку пояснювати, хоча дуже великий світоглядний геп»,- розповідають полонені.

Екстремалів змусили працювати на кухні. Хлопці розповідають, що в їдальні окупанти і харчувалися, і знімали свої пропагандистські відео. «Знімали фейковий сюжет про те, як вони привозили гуманітарну допомогу до ЧАЕС і вручали її самі собі», - кажуть хлопці.

Команда сталкерів із Дніпра застрягла на Чорнобильській станції під час окупації

Росіяни не розуміли небезпеки опромінення, кажуть хлопці. І розповідають, як після приїзду рашистських дозиметристів частину окупантів відправили рити окопиву забрудненій після аварії землі. «Приїхали їхні дозиметристи, спеціалісти, і сказали, що робіть тут, що хочете, тут все безпечно - копайте, ходіть. І їхні снайпери сиділи на об’єкті укриття, на якому рівень радіації підвищений», - твердять сталкери.

Понад 3 тижні у полоні і нарешті евакуація, після довгих перемовин хлопців разом зі співробітниками ЧАЕС евакуювали. Екстриму, кажуть сталкери, їм тепер вистачить надовго. Тож усі заплановані пригоди відклали на після перемоги і разом пішли у волонтери.

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