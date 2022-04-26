Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Разом із командою ЧАЕС у полоні перебували сталкери, які поїхали до зони напередодні війни

Дата публікації
Перегляди
4121
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Разом із командою ЧАЕС у полоні перебували сталкери, які поїхали до зони напередодні війни

Це мала бути коротка пригода до зони відчуження, але перетворилася на небезпечну подорож довжиною в місяць для команди сталкерів із Дніпра та Запоріжжя, які відправилися до Прип’яті напередодні війни.

Вони разом зі співробітниками Чорнобильської станції потрапили у полон до росіян, про це йдеться в ТСН.

До Чорнобильської зони четверо хлопців потрапили за 2 дні до війни, бо хотіли пройтися стропами, натягнутими між закинутими багатоповерхівками Прип’яті. Та в одній з цих будівель їх і застала війна. «Ми почули вибухи, вийшли на балкон, побачили вибухи, розриви артилерії. Літаки, які летять у нас над головою», - пригадує Костя.

«Насамперед, нам потрібно було зв’язатись з місцевою поліцією або ДСНС, але ми не змогли їм зателефонувати», - додає Станіслав.

Тож прихисток та шляхи евакуації відправились шукати на ЧАЕС. «Нацгвардійський спецназ з автоматами нас зустрів, запитували, хто ми такі, що тут робимо. Довго вирішували, що з нами робити, зрештою вирішили ізолювати нас на станції», - розповідає Костя.

Далі, згадують хлопці, все було, як у кіно. За кілька годин працівники станції повідомили, що об’єкт захопили росіяни, і наступні 24 доби усі разом провели у полоні агресорів. «Відкриваємо двері, а там на нас такий бурят з автоматом. Наша перша зустріч, вони питають, де у вас американські військові бази, НАТО, бандерівці, що вас там кошмарять? Ну, ми намагались їм потрошку пояснювати, хоча дуже великий світоглядний геп»,- розповідають полонені.

Екстремалів змусили працювати на кухні. Хлопці розповідають, що в їдальні окупанти і харчувалися, і знімали  свої пропагандистські відео. «Знімали фейковий сюжет про те, як вони привозили гуманітарну допомогу до ЧАЕС і вручали її самі собі», - кажуть хлопці.

Команда сталкерів із Дніпра застрягла на Чорнобильській станції під час окупації

Команда сталкерів із Дніпра застрягла на Чорнобильській станції під час окупації

Росіяни не розуміли небезпеки опромінення, кажуть хлопці. І розповідають, як після приїзду рашистських дозиметристів частину окупантів відправили рити окопиву забрудненій після аварії землі. «Приїхали їхні дозиметристи, спеціалісти, і сказали, що робіть тут, що хочете, тут все безпечно - копайте, ходіть. І їхні снайпери сиділи на об’єкті укриття, на якому рівень радіації підвищений», - твердять сталкери.

Понад 3 тижні у полоні і нарешті евакуація, після довгих перемовин хлопців разом зі співробітниками ЧАЕС евакуювали. Екстриму, кажуть сталкери, їм тепер вистачить надовго. Тож усі заплановані пригоди відклали на після перемоги і разом пішли у волонтери.

Читайте також:

Під безперервними обстрілами на Луганщині залишаються медики швидкої, які продовжують виїздити на виклики

На Запорізькому напрямку для прориву окупанти звезли техніку та особовий склад: військовій чекають з "натхненням"

"Їдемо на зачищення, а там укропи завжди чекають і стріляють, люди почали відмовлятися": окупанти жаліються, що ЗСУ їх знищують

Наступна публікація