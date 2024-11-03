"Разом кохали, разом "на щиті": на фронті загинули боєць і медикиня 3 ОШБР "Берсек" і "Валькірія"

На фронті разом зі своїм хлопцем Данилом ("Берсек"), воїном Третьої штурмової бригади загинула бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним "Валькірія".

Про це повідомила керівниця медслужби бригади Вікторія Ковач, а також начальниця відділу зв'язку ГО "Альвіс" Лілія Матвеєва.

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", — написала Лілія.

Фото: Valentyna Nahorna / Instagram

Відомо, що сержант Валентина Нагорна, у мирному часі — біотехнолог і майстер манікюру, а під час війни — медикиня 3 ОШБР, як ніхто, знала ціну життя і смерті.

"Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі. За кілька днів до переведення з медроти, ми говорили про смертність бойових медиків. І ти жартома сказала мені, що колись може і ти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати життя — з театром у вільний вечір у столиці і навчанням у медакадемії. Людина, яка надала медичну допомогу величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість, бо і ти, і я вважали це дурними понтами, які ніяк не впливають на суть", — написала Вікторія Ковач.

Валентина Нагорна Фото: Viktoriia Kovach

"Спочивай з Богом. Дякую тобі за сотні врятованних життів. Не віриться......... Далі без слів.... Назавжди в строю", — написав побратим медикині Олександр Ткаченко.

Він також повідомив про смерть бійця Третьої штурмової бригади "Берсека" — коханого хлопця Валентини.

Берсек Фото: Галинка волонтер

"Вічна Тобі Пам'ять, Друже Берсек. Так я і не встиг тобі передати те що обіцяв. Спочивай з Богом. Назавжди в строю", — йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що мати звела церкву в пам'ять про загиблого сина воїна Костянтина Тезика на Дніпропетровщині.

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