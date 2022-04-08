"Разом потрібно думати, як захистити Європу від російської енергетичної зброї" - Зеленський у парламенті Фінляндії

Він наголосив, Росія використовує енергоносії для фінансування війни.

Президент України Володимир Зеленський вчергове наголосив, що Європа повинна відмовитись від енергоносіїв з Росії, зокрема нафти та газу, оскільки прибутки від продажу вона використовує для фінансування війни.

Про це він заявив 8 квітня, виступаючи в Едускунті, парламенті Фінляндії.

Президент наголосив, що не можна обмежуватись лише частковою відповіддю на російську загрозу Європі і демократичному світу, бо свобода не виживе, якщо залишити канали підживлення тиранії.

"І нам разом потрібно думати про те, як захистити Європу від російської енергетичної зброї. Кожна освічена людина знає, що час викопного палива минув. Людство не може далі покладатися на вугілля, на нафту. Потрібно шукати більш чисті джерела енергії для всіх. А якщо Росія використовує енергоносії ще й для фінансування агресії проти інших народів і поширення ненависті у світі, то це має бути додатковим стимулом. Це має прискорити ухвалення потрібних рішень.

Скільки ще часу Європа буде ігнорувати потребу ввести ембарго на постачання нафти з Росії? Це питання безпеки в усіх сенсах цього слова – від екологічного до воєнного", - сказав він.

Володимир Зеленський також підкреслив, що всі країни Європи повинні мати спільну позицію щодо газу та нафти з РФ.

"І я прошу вас – ставте це питання голосно перед усіма в Європейському Союзі. Щоб необхідне рішення нарешті зʼявилось. Світ знає формати, як це зробити. І якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, не готова вона, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту в Росію. Хай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу Росії до них. Хай спочатку Росія повертає мир і відповідає за воєнні злочини, а вже потім забирає нафтодолари і свої нафтоєвро. Хай згадає, що таке дух Гельсінкі, і відновить чинність Гельсінгських угод у повному обсязі, а тільки потім можна буде дискутувати про економіку, якщо це потрібно", - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів фінським політикам, що Росія кинула на війну проти України усіх, "хто здатний тримати в руках зброю".

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