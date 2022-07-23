"Разом виженемо окупантів": розвідка закликала жителів Енергодара надати координати російських військ

Головне управління розвідки Міноборони України закликало жителів Енергодара Запорізької області надати координати російських військ та їхніх колаборантів.
Серед іншого, розвідники просять надати дані про місця розташування та маршрути пересування ворожої військової техніки.
Про це ГУР Міноборони повідомило в Мережі 23 липня.
"Повідомлення ГУР: Мешканцям міста Енергодар та прилеглих територій. Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам", – йдеться в повідомленні.
Так, розвідці необхідно надати таку інформацію:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв'язка з координатами);
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв'язка з координатами);
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки;
- точні дані місцевих колаборантів (адреса проживання і перебування, посади і місце роботи до 24 лютого 2022 року і після).
"Разом виженемо окупантів з рідної землі. Контактний номер: +380963101126", – додали в ГУР МО.
Нагадаємо, в Лисичанську перелякані російські загарбники намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду, внаслідок якого були знищені 50 їхніх військових.
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