"Разом виженемо окупантів": розвідка закликала жителів Енергодара надати координати російських військ

Серед іншого, розвідники просять надати дані про місця розташування та маршрути пересування ворожої військової техніки.

Про це ГУР Міноборони повідомило в Мережі 23 липня.

"Повідомлення ГУР: Мешканцям міста Енергодар та прилеглих територій. Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам", – йдеться в повідомленні.

Так, розвідці необхідно надати таку інформацію:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (геоприв'язка з координатами);

місця проживання керівного складу окупаційних військ (геоприв'язка з координатами);

місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів (адреса проживання і перебування, посади і місце роботи до 24 лютого 2022 року і після).

"Разом виженемо окупантів з рідної землі. Контактний номер: +380963101126", – додали в ГУР МО.

Нагадаємо, в Лисичанську перелякані російські загарбники намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду, внаслідок якого були знищені 50 їхніх військових.

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