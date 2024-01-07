"Разом з Україною - НАТО": Зеленський звернувся до українців з важливою тезою

Зеленський акцентує на пріоритеті, повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки дня, 7 січня та звернувся до українців.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, глава держави провів сьогодні нараду щодо планів на рік у відносинах з партнерами в Євросоюзі та НАТО.

“Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання. Були на нараді Голова Верховної Ради, голова уряду, і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники Офісу Президента і голова Офісу”, - розповів Володимир Зеленський.

За його словами, наші пріоритети зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом, також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим.

“Дякую кожному в Україні, хто додає сили нашій державі, хто зміцнює наші позиції, наших воїнів і весь український народ. Слава Україні”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував Європі єдиний спосіб убезпечитися від Росії.

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