"Разруха — она в головах": Зеленський звернувся до росіян словами професора Преображенського

За словами президента, потрібно, щоб усі сторони більше аналізували ситуацію, щоби більше підтримували правду та Україну.

Всі люди ще раз мають зрозуміти, що в Росії — як і серед громадян Росії, які залишили Росію — назавжди чи ненадовго, є великий відсоток людей , які підтримують правду.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ

"Я навіть не змушуватиму їх говорити, що вони підтримують Україну — просто підтримують правду. Тому що в правді важливо розібратися і розставити всі крапки над "і". Але є великий відсоток людей, які підтримують політику чинного президента РФ", - зазначив Зеленський.

За словами президента, потрібно, щоб усі ці сторони більше аналізували ситуацію, щоби більше підтримували правду та Україну. Щоб більше стукали своїм сусідам, рідним, близьким. Тому що без цього неможливо пройти цю інформаційну завіса, яка раніше була залізною — а тепер стала інформаційною.

"Неможливо її розірвати без журналістів, людей культури, митців, письменників, акторів. Вчителів, які дітям можуть давати знання. Знаю, що ризикуючи. Знаю, розумію. Проте, без цього неможливо нічого закінчити. Війна ця не закінчиться, адже війна не закінчиться тим, що ми закінчимо військові дії… Захищати нашу територію, а Росія закінчить свої дії тут — цим же не закінчиться війна, ви ж розумієте? Паркани, якими перелітають гранати, не попереджають війну. Закінчиться щось, настане такий момент. Війна... Ви ж пам'ятаєте Преображенського, розруха вона в головах", - сказав він.

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Зеленський певен, що війна закінчиться тоді, коли всі захочуть прийняти, що це була велика помилка російської влади, яка спричинила катастрофу для російського народу. І до трагедії між стосунками українського та російського народів. І коли це стане зрозуміло, тільки тоді можна зробити висновок, наскільки ця війна затягнеться.

"Тому, мені здається, що треба думати про своїх дітей та онуків, про себе вже нема чого думати. Сьогодні дорослі люди, як ми з вами, вже один одному нічого не вибачать. Я в це більше не вірю. Я просто побачив, як реагують росіяни, побачив відсоток підтримки Путіна і таке інше. Я маю на увазі не його, а його дій. Це неможливо. Але за дітей та за онуків треба боротися. Це великий шанс, тому що ми розуміємо, що ми з цих земель не переїдемо: ні ми, ні ви, що справедливо", - зазначив глава держави.

Президент закликає стукати у всілякі двері, у зачинені людські двері. Стукати і про це говорити. Адже насправді в цьому складно розібратися під бомбами, під пострілами, під інформаційною атакою, а це ж інформаційне бомбардування.

"Я не знаю, що було страшніше: інформаційне бомбардування чи кулі — і те, і те страшне. Потрібно в цьому розібратися людям, хто не розуміє глибоко. Намагатися прийняти це як трагедію і намагатися її вирішити. Намагатися вирішити. А ми точно хочемо миру. Бо якби ми не хотіли, повірте, ми завтра були б у Криму. Якби в нас було зараз усе на рівні: Війна! Уперед! Ми побігли, ура! Так немає жодного «ура!» Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки в цього народу, не тому, що він особливий. А тому, що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити", - сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що Україна не буде забирати Крим військовим шляхом, бо шкода українських людей.

"Ви все одно нічого не зробили за ці десять років. Що там зроблено у Криму? Побудовані готелі, як у Дубаях, чи що? Що там принесено? Що на Донбасі? Арену можна було запустити? Просто пробили її снарядом і вона стоїть. Та й неможливо це зробити, розумієте? Люди прийшли з іншою ідеологією", - зазначив він.

Крім того, за словами Зеленського, Росія також не розуміє, що наразі відбувається із затопленими шахтами на Донбасі, бо це ніхто не може зрозуміти, окрім тих людей, хто там перебуває.

"Там катастрофа взагалі. Думаєте, Путін хоче цей Донбас? Всі гроші він забере у росіян, щоб там "навести лад", - наголосив він.

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Зеленський розповів, що коли став президентом, почати вивчати питання, які йому ніколи в житті не були відомі.

"І у нас говорили про те, що у нас були шахти, вони гроші тягнуть, а вироблення вугілля зменшується. І деяких шахтарів треба переводити з однієї шахти до іншої. Десь видобуток вугілля працював, а десь треба було закривати... А це всі міста-примари. Шахту не можна просто так взяти й затопити, її не можна так підірвати — почнеться катастрофа. Соціальна, гуманітарна, екологічна. І там усе це вже є", - резюмував він.

Також Зеленський назвав три головні цілі України у війні з Росією та наголосив, що за свою каденцію президента він хоче завершити війну, аби не було сотні тисяч загиблих.

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