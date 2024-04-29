Разюче скорочення: експерт назвав, скільки окупантів зараз воюють в Україні

На сьогодні російське командування не здатне одночасно компенсувати втрати на "нулі", нарощувати присутність військ у зоні бойових дій і формувати нові підрозділи на території самої РФ.

Загальна кількість російських військ у зоні бойових дій в Україні від початку квітня з скоротилася майже на 10 тис. Це свідчить про те, що російське командування не може повноцінно вирішити завдання із накопиченням людського ресурсу через високий рівень втрат.

Таку оцінку дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт повідомив, що від початку квітня загальна чисельність російських військ саме в зоні бойових дій скоротилася майже на 10 тис. І станом на кінець квітня вороже угруповання в Україні обчислюється у 466 тис. бійців. А на початок місяця ця кількість становила понад 475 тис.

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"Таке разюче скорочення відзначається вперше за більш як два роки активних бойових дій", – звернув увагу Коваленко.

Скільки окупантів є у складі різних груп російських військ

Як повідомив оглядач, найчисленнішою є група російських військ "Дніпро". Їхня зона відповідальності – лівобережна Херсонщина та Запорізька область. На початок квітня цих загарбників було трохи більше 129 тис., а на сьогодні їх – понад 129,5 тис.

Щодо групи військ "Оборона Криму", то її кількість і на початку місяця, і зараз сягає 13,5 тис. бійців.

Група військ "Схід" (зона відповідальності – південний захід Донецької області, частина сходу Запорізької області) становила 51,5 тис. окупантів, на сьогодні – 51,5 тис. бійців. Коваленко вказав, що "майже без змін".

Експерт зазначив, що найбоєздатніша та найагресивніша ворожа група військ – це "Південь" (зона відповідальності – Донецька область). На початку квітня вона сягала 113,5 тис. військових, зараз – 114 тис.

"Незначний приріст, але при цьому в її складі продовжують залишатися підрозділи, передислоковані із зони відповідальності ГВ "Центр", – повідомив оглядач.

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Щодо групи військ "Центр" (зона відповідальності – Лиманський напрямок, основна локація – Кремінна), то вона налічувала 87,5 тис. бійців, на сьогодні – 86 тис.

Група військ "Захід" (зона відповідальності – Куп'янський напрямок, і віднедавна – більшість Лимано-Купянської осі) є найбільшою танковою компонентою серед усіх. У її складі було понад 81 тис. військ, на сьогодні – 71,5 тис. Коваленко вказав, що таке значне скорочення відбулося через втрати, так і через реорганізації та передислокації.

Чи є загроза для півночі України з боку нової групи військ РФ

Окремо він зверну увагу на новосформовану групу військ "Північ", створену на базі груп прикриття кордону "Брянськ", "Курськ" та "Бєлгород":

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"Їх чисельність була 35,5 тис. тіл, а станом на сьогодні – 49,5 тис. тіл. Приріст на 10 тис. тіл, але при цьому такої чисельності недостатньо для повноцінного контролю наявного кордону з Україною, не кажучи вже про загрозу вторгнення та захоплення Харкова, Сум або Чернігова. Крім того, наголошу, що ця ГВ знаходиться поза зоною бойових дій".

РФ не може повноцінно накопичити кількість людей у війську через високий рівень втрат

За оцінками оглядача, російське військове командування не може повноцінно вирішити завдання із накопиченням людського ресурсу армії через високий рівень втрат. За необхідності швидкого посилення однієї з груп військ на якомусь напрямку, використовуються не так резерви, як ресурс інших груп військ.

"Все це вказує на неминучість посилення мобілізації на росії, нинішній рівень якої командування РОВ абсолютно не влаштовує і не дозволяє одночасно компенсувати втрати в нуль, так і нарощувати присутність в зоні БД і формувати нові підрозділи на території самої Росії. Тільки щось одне або півтора, за рахунок вже наявного ресурсу", – резюмував Коваленко.

До слова, Велика Британія на кінець квітня оцінює, що втрати російської армії в Україні вбитими та пораненими сягають приблизно 450 тис. бійців. Це без урахування військових компаній.

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