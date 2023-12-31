Реагуйте на сигнали тривоги: Ігнат звернувся до українців перед Новим роком

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців у новорічну ніч не нехтувати сигналами про небезпеку.

Про це він сказав 31 грудня в ефірі телемарафону.

"Власна безпека на першому місці. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру тримільйонного міста зенітними ракетами… Тому перш за все – берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги, жодних феєрверків. У наш час займатися салютами – це просто неправильно з будь-якої точки зору. Тому бережіть себе, а Повітряні сили і Сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидьків", - наголосив Ігнат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Просто зараз ЛЕТЯТЬ РАКЕТИ! Ігнат - про повітряні атаки та захист неба

Нагадаємо, Ігнат вразив цифрою – скільки тисяч "Шахедів" РФ випустила по Україні від початку 24 лютого 2022 року.

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