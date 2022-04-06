Реакція на Бучу: Нова Зеландія запроваджує податок 35% на весь імпорт з Росії

Реакція на Бучу: Нова Зеландія запроваджує податок 35% на весь імпорт з Росії

Санкції набудуть чинності з 25 квітня.

Уряд Нової Зеландії оголосив про впровадження податку 35% на весь імпорт з Росії та поширення існуючих експортних заборон на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості.

Міністерка закордонних справ Наная Махута та міністр торгівлі та експорту Демієн О’Коннор оголосили про нові санкції проти Росії.

Відповідне рішення опубліковане на урядовому сайті Нової Зеландії.

Вони зазначають, що на сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення в Україну.

"Фотографії, що з'являються, та повідомлення про звірства, скоєні проти мирних жителів у Бучі та інших регіонах України, огидні та осудні, і Нова Зеландія продовжує реагувати на безглузді акти агресії Путіна" , – заявила Наная Махута.

Такі підвищення тарифів і торгові санкції стали доповненням до заходів, запроваджених міжнародним співтовариством і Україною, щоб "надати максимально можливий тиск на путінський режим з метою змусити його припинити бойові дії".

Ці санкції та тарифи набудуть чинності з 25 квітня.

Нагадаємо, Австралія запровадить додаткове мито в розмірі 35% на весь імпорт з Росії та Білорусі.

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