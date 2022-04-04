Реакція на звірства у Бучі: Макрон виступив за посилення санкцій проти РФ і обмеження імпорту російської нафти і вугілля

Реакція на звірства у Бучі: Макрон виступив за посилення санкцій проти РФ і обмеження імпорту російської нафти і вугілля

Президент Франції заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуваннях злочинів росіян.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення санкцій проти Росії, а також щодо імпорту російської нафти і вугілля.

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Світовий лідер відреагував на звірства російської армії у Бучі, Ірпені та Гостомелі, що на Київщині.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій і це мають бути дуже чіткі заходи. Тож ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною в найближчі дні, а також щодо індивідуальних санкцій та заходів щодо "вугілля та нафти", - сказав він.

Він наголосив, що є дуже чіткі ознаки воєнних злочинів в Україні. Президент Франції заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуваннях цих злочинів.

"Це російська армія була в Бучі. Ті, хто стояв біля витоку цих злочинів, повинні будуть відповідати за них" - заявив Макрон.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило – окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

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