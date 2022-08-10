Реакція росіян на вибухи у Криму: військовий експерт розповів, чому РФ не може визнати своєї поразки

Російський народ ніколи не визнавав та не визнає своїх поразок у будь-якій війні.

В інтерв’ю ТСН.ua, під час якого обговорювали вибухи на аеродромі у Криму, військовий експерт Сергій Грабський розповів, чому склалася така "традиція" у країні-агресорці.

"Вони ніколи-ніколи не визнають і не визнавали своїх поразок у будь-якій війні. Якщо ми говоримо про Крим, там є такий приклад, як Севастополь. Я сам зі Львова. Львів пережив 26 осад. І лише один раз Львів був захоплений військовою силою. Севастополь мав 5-6 осад, і в 5 випадках він був захоплений", - нагадав експерт.

За його словами, виходячи з такої специфіки ментальності, росіяни ніколи не визнають поразки, тому що це руйнує їхній державний міф.

"Все, якщо витягнути цеглинку з їхнього муру, просто може засипатися. Щойно росіяни визнають, що хтось є в світі сильнійший за них, Росія, як агресивна держава, просто припинить існування. Тому така захисна реакція російського народу перед реаліями цього світу. Традиційно вони створили таку картинку світу, в якій Росія є таким собі лицарем, який несе мир та спокій. Для них відкриття реальної правди завжди буде болючим. Це багатовікова традиція російської, я б сказав, московської ментальності", - зазначив експерт.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

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