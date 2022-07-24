Реакція світу на обстріл Одеського порту і потоп на російському курорті: головні новини ночі 24 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 24 липня:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідальність за ракетний удар по порту Одеси лежить на Росії. Читати далі –>
- Ракетний обстріл морського порту в Одесі наступного дня після підписаної “зернової угоди” викликав осудливу реакцію Міністерства закордонних справ Франції та Великої Британії. Читати далі –>
- Високопоставлений чиновник Організації Об'єднаних Націй (ООН) пояснив, як Росія могла завдати ракетного удару по морському порту в Одесі і не порушити угоду про "зерновий коридор". Читати далі –>
- У російському місті Сочі проводять рятувальну операцію через потоп, який викликали проливні дощі. Читати далі –>
- Останній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов вперше прокоментував війну Росії в Україні. Читати далі –>
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