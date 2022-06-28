Реакція світу на ракетний удар по Кременчуку та нові жертви обстрілу: головні новини ночі 28 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 28 червня:
- Світові лідери жахаються із жорстокості російських окупантів, які завдали ракетний удар по торговому центрі на Полтавщині. Читати далі –>
- У вівторок, 28 червня, Рада Безпеки ООН збирає засідання для обговорення удару по Кременчуку. Читати далі –>
- Голова ДСНС України Сергій Крук розповів про ліквідацію наслідків ракетного удару, який російські окупанти завдали по ТЦ “Амстор” у місті Кременчуку. Читати далі –>
- Вранці у вівторок, 28 червня, під час оголошеної близько 5 години ранку повітряної тривоги у місті Миколаєві було чутно вибухи. Читати далі –>
- У російській столиці Москві поліція затримала опозиційного політика Іллю Яшина. Читати далі –>
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