Реакція світу та наслідки ворожого удару: все, що відомо про ракетну атаку Росії по Одеському порту

Росія вкотре показала світу, що вона не дотримується своїх зобов'язань. Після підписання "зернової угоди" у Стамбулі російські війська вранці 23 липня завдали удару по Одеському морському торговому порту. Після цього виникла пожежа.

Ворог випустив по об'єкту інфраструктури порту чотири ракети, дві влучили, ще дві - збила ППО. Окупанти поцілили по тій частині Одеського порту, де готувалося зерно до експорту.

Як відреагували у світі на ракетний удар РФ по Одеському порту та що наразі відомо про ворожу атака - у матеріалі ТСН.ua.

Ракетна атака Росії після "зернової угоди"

Вранці росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Як повідомили у Міністерстві аграрної політики, ворог ударив по тій частині порту, де було зерно, яке готували до експорту. Згідно з підписаною угодою в Стамбулі 22 липня, перші поставки мали відбутися вже 24 чи 25 липня.

Пізніше стало відомо, що російські ракети не влучили зерносховище в Одеському порту. Пожежу загасили. Ударна хвиля, яка виникла внаслідок ракетного удару, пошкодила будинки навколо порту. На щастя, поранених наразі немає. Як зазначили в оперативному командуванні "Південь", метою РФ було влучання саме в Одеський морський торговельний порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Істотних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоду про експорт зерна з України морським шляхом. Згідно з документом, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині. Із країною-окупанткою українська делегація не укладала жодних спільних угод.

Реакція ЄС та ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетні удари РФ по Одеському морському торговому порту. Він наголосив, що повне виконання домовленостей Росією, Україною та Туреччиною є обов’язковим для всіх сторін.

"Генеральний секретар беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні в українському порту Одеси. Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки", - йдеться у повідомленні заступника прессекретаря генерального секретаря ООН.

В Європейському Союзі також засудили ракетну атаку росіян по порту. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав удар РФ після підписання домоаленостей у Стамблу "особливо ганебним".

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо ганебний і вкотре демонструє повне нехтування Росією міжнародним правом та зобов'язаннями", - прокоментував Боррель у Twitter.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро розлютився і закликав надати Україні далекобійні ракети.

"Російська терористична атака на Одеський порт, що трапилася лише через кілька годин після того, як погодилися не атакувати його, вимагає, щоб ми передали Україні ракети з дальністю 300 км", - написав Пол Массаро у Twitter.

Росія поставила під сумнів домовленості, взяті на себе у Стамбулі

В Міністерстві закордонних справ вважають, що ракетним обстрілом по Одеському порту Росія поставила під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному в Стамбулі 22 липня документі.

"Російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", — зазначив речник відомства.

Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

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Реакція Офісу президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав ворожий обстріл Росії порту "дипломатичною дихотомією". Він вкотрк наголосив, що Росія систематично створює продовольчу кризу, "роблячи все, щоб люди страждали".

"Росіяни обстріляли Одесу ракетами. Вчора Україною було домовлено про експорт зерна морем, а сьогодні росіяни б’ють по Одеському порту. Це російська дипломатична дихотомія. Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України", - наголосив Єрмак.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що удари з боку російьких військ по порту Одеси після підписання "зернової угоди" є черговою підлою провокацією Кремля.

Чи позначиться ракетний удар на експорті через море

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазуважив, попри ракетну атаку росіян по порту, Україна продовжить технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море.

Він наголосив, що сьогоднішня ракетна атака Кремля вкотре показала світу справжні наміри окупантів. Саме тому Україна підписала угоду про "зерновий коридор" з ООН та Туреччиною, а не безпосередньо з агресоркою Росією: "Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам", - зауважив міністр.

Нагадаємо, вранці 23 липня російські війська вдарили ракетами "Калібр" по Одеському морському торговому порту.

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