"Реакція Заходу мені сподобалась": Арестович про нібито використання хімічної зброї у Маріуполі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання хімічної зброї – це різка ескалація, на яку Захід відповість.

Для того, щоб установити, яку саме отруйну речовину – іприт чи зарін – використали окупанти у Маріуполі, потрібна лабораторія.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну.

"Яка в Маріуполі зараз лабораторія? "Азову" на голову звалився предмет, троє азовців постраждали, як вони повідомляють. Симптоми оцінили лікарі зі служби полку. Але назвати це вживанням штатної хімічної зброї я б не ризикнув, і таку саму оцінку дало НАТО. Це більше схоже на пробу, і подивитися на реакцію міжнародної спільноти. З одного боку хімія невідомого походження, від якої постраждали бійці, з іншого боку – не штатний зразок, швидше за все. Так би мовити, держава хімічну зброю не використовує. Завжди можна сказати, що це ініціатива на місцях", - сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що реакція Заходу йому сподобалася.

"Столтенберг (Генсек НАТО Єнс Столтенберг – ред.) сказав, що використання хімічної зброї – це різка ескалація, на яку Захід відповість. Думаю, що "експеримент" вдався сповна тим, хто його робив. Використовувати – не треба", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в Маріуполі скинули з безпілотника невідому отруйну речовину.

У постраждалих спостерігалася дихальна недостатність і порушення координації.

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