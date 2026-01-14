Реактивні дрони РФ атакували Київщину та Чернігівщину: скільки цілей знищено

Українська ППО знищила 10 з 10 повітряних цілей

Реклама

Російська армія активізувала повітряні удари в напрямку столиці, використовуючи новий тип озброєння — реактивні безпілотники. Українським захисникам вдалося перехопити всі запущені апарати.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Результати роботи ППО

Ворожа активність спостерігалася в період з 07:00 до 17:00 14 січня 2026 року.

Реклама

Для відбиття атаки були залучені всі необхідні засоби, зокрема піднімалася в небо українська авіація.

«Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях», — йдеться у зведенні військових.

Що це були за дрони

Точний тип збитих апаратів та їхнє корисне навантаження (вибухівка чи розвідувальне обладнання) фахівці встановлять після вивчення уламків. Застосування реактивних двигунів робить такі дрони значно швидшими за звичні гвинтові «Шахеди».

Загроза залишається

Військові попереджають, що відбій загрози ще не настав. Станом на вечір атака продовжується, але вже із застосуванням більш звичних повітряних засобів.

Реклама

«На півдні від столиці України фіксуються звичні “Шахеди“ або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу!», — закликали у Повітряних Силах.

Нагадаємо, українців попередили про мінну загрозу від «Шахедів». Росіяни скидають магнітні міни з дронів на залізничному напрямку Ковель-Київ.