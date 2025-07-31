Реактивні "Шахеди" атакують Україну: що відомо про нову загрозу з неба

Шахеди / © ТСН

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Україна фіксує новий тип повітряної загрози — реактивні безпілотники, які за характеристиками польоту нагадують крилаті ракети. У ніч проти 31 липня було виявлено до восьми таких БпЛА, які рухалися з північного напрямку.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.

За його словами, ці дрони демонструють швидкість понад 500 км/год і відображаються на радарах аналогічно до крилатих ракет. Це ускладнює їхнє виявлення і знищення — більшість наявних засобів ППО не розраховані на перехоплення таких швидкісних цілей.

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«Це не масове застосування, але поодинокі випадки є. Учорашня ніч показала, що принаймні 8 таких БпЛА було точно зафіксовано», — зазначив Ігнат.

Він припускає, що йдеться про нову модифікацію дронів типу «Шахед» із двигунами внутрішнього згоряння. Вони можуть використовуватися як ударні або імітаційні засоби, щоб розпорошити увагу української ППО.

Ймовірність подальшого застосування таких БпЛА зберігається. Українські оборонці посилюють засоби виявлення та адаптують тактику, аби ефективно протидіяти новій загрозі.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за останній час — 317 одиниць повітряного озброєння, зокрема 309 дронів і 8 крилатих ракет. Основною мішенню ворога стала столиця.

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