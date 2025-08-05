Реактивні "Шахеди" не безсмертні: у РНБО натякнули на зброю-відповідь

Дрони "Shahed" / © ТСН

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Україна має засоби для боротьби навіть з модернізованими версіями ударних дронів типу “Шахед”.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, поява в публічному просторі повідомлень про нібито неможливість перехоплення нових БПЛА є перебільшенням.

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“Від реактивних “Шахедів” також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про “все пропало” — нічого не пропало”, — наголосив Коваленко.

Він додав, що існують відповідні розробки, які поки не розголошуються, але про них повідомлять у “слушний момент”.

Раніше командир 429-го окремому полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко розповів, що Україна опрацьовує можливість розробки та виробництва реактивних дронів-перехоплювачів у відповідь на створення Росією реактивних “Шахедів”.

Також ТСН.ua писав, чим небезпечні реактивні “Шахеди”, які почала застосовувати Росія.