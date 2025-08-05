ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Реактивні "Шахеди" не безсмертні: у РНБО натякнули на зброю-відповідь

Лейтенант Андрій Коваленко спростував чутки про невловимість нових Shahed. В РНБО запевняють - є перехоплювачі, про які повідомлять у слушний момент.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дрони "Shahed"

Дрони "Shahed" / © ТСН

Україна має засоби для боротьби навіть з модернізованими версіями ударних дронів типу “Шахед”.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, поява в публічному просторі повідомлень про нібито неможливість перехоплення нових БПЛА є перебільшенням.

“Від реактивних “Шахедів” також є перехоплювачі, тому коли ширяться в пабліках різні історії про “все пропало” — нічого не пропало”, — наголосив Коваленко.

Він додав, що існують відповідні розробки, які поки не розголошуються, але про них повідомлять у “слушний момент”.

Раніше командир 429-го окремому полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко розповів, що Україна опрацьовує можливість розробки та виробництва реактивних дронів-перехоплювачів у відповідь на створення Росією реактивних “Шахедів”.

Також ТСН.ua писав, чим небезпечні реактивні “Шахеди”, які почала застосовувати Росія.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie