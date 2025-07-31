Реактивні "Шахеди" вже над Україною: що може їх зупинити

Реактивні “Шахеди” вже над Україною / © ТСН

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Реактивні ударні дрони Shahed-238, якими Росія в ніч проти четверга атакувала Київ, несуть значно вищу загрозу через свою швидкість і висоту польоту. Експерт пояснив, чим їх можна ефективно збивати.

Про це розповів військовий оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков в ефірі "Суспільного".

За його словами, йдеться про еволюцію лінійки іранських безпілотників — у версії Shahed-238 використовується реактивний двигун замість класичного ДВЗ, що суттєво змінює тактико-технічні характеристики.

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"Основна небезпека цього виробу — його швидкість", — зазначив Кушніков.

"Під час демонстрацій 2023 року було зафіксовано крейсерську швидкість на рівні 550–600 км/год і висоту польоту до 10 км", — каже він.

На початку літа Росія вперше застосувала ці дрони на фронті. Висока швидкість суттєво скорочує час на реагування, тому експерт радить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що може ефективно збивати Shahed-238

За словами Кушнікова, мобільні вогневі групи з великокаліберною стрілецькою зброєю проти таких дронів безсилі. Через швидкість і висоту польоту їх можуть вражати лише:

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винищувальна авіація,

наземні системи ППО середньої та великої дальності: Iris-T, NASAMS,

зенітна артилерія з програмованими боєприпасами.

"Потрібні системи, здатні перехоплювати крилаті ракети — саме на такий рівень вийшов новий Shahed", — пояснив експерт.

Він також додав, що наразі не бачив розробок дронів-перехоплювачів, здатних боротися саме з реактивними "Шахедами".

Зброя для точкових атак

Кушніков наголосив, що зараз Shahed-238 застосовують не масово, а точково — найімовірніше, через обмежену кількість готових дронів.

"Можна припустити, що ці дрони накопичують і застосовують у складі комбінованих ударів разом з іншими засобами", — підсумував він.

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Раніше повідомлялось, що російська армія два дні поспіль атакує Україну із застосуванням нових реактивних дронів, які мають не тільки інший звук під час польоту, але й створюють нові проблеми для української ППО.