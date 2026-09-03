Реактивні "Шахеди" змінили тактику атак на Київ: військовий оглядач попередив про нову загрозу

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Росія масово запускає реактивні безпілотники не лише для ударів, а й для виснаження української ППО та розвідки місцевості перед можливими наступними атаками. Через це прогнозувати напрямки майбутніх ударів балістичними ракетами стає практично неможливо.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, протягом останнього тижня маршрути польотів російських реактивних "Шахедів" охоплювали Київ, передмістя та значну частину Київської області.

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Мирошников вважає, що масові запуски таких безпілотників можуть мати одразу кілька завдань. Йдеться не лише про спроби ураження цілей, а й про виснаження протиповітряної оборони та авіації, а також тривалі повітряні тривоги, які впливають на транспорт і економічну активність.

Окрему небезпеку, за словами оглядача, становлять безпілотники, обладнані камерами.

"Багато реактивів мають камери на борту", — зазначив Мирошников.

За його оцінкою, це дозволяє противнику проводити розвідку в режимі реального часу та фіксувати наслідки ударів безпілотників, які змогли прорвати українську ППО.

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Військовий оглядач наголосив, що така активність суттєво ускладнює спроби спрогнозувати райони наступних ударів балістичними ракетами.

За його словами, раніше за маршрутами та іншими ознаками можна було принаймні приблизно оцінити потенційні напрямки атак. Натомість зараз реактивні безпілотники охоплюють настільки велику територію, що визначити можливу наступну ціль практично неможливо.

Через це Мирошников закликав критично ставитися до списків можливих цілей, які публікують окремі моніторингові ресурси під час ракетної загрози.

"Куди ворог наступного разу спрямує балістику — знає виключно ворог", — застеріг він.

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Оглядач радить не ігнорувати повітряні тривоги через загрозу застосування балістики, зокрема в нічний час. Особливу увагу, за його словами, варто звертати на повідомлення про ракетну небезпеку, пов'язану з активністю з районів Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей РФ.

У випадку Ростовської області, зазначив Мирошников, також може йтися про потенційну загрозу застосування ракет "Циркон".

Дефіцит ППО та загрози для енергетики взимку — останні новини

Українські сили протиповітряної оборони стикаються з критичним браком ракет, через що перед початком холодів виникла драматична ситуація з відбиттям ворожих балістичних атак. За словами австрійського полковника Маркуса Райснера, європейські виробничі потужності досі суттєво не зросли, водночас американські запаси зенітних засобів відчутно скоротилися через необхідність утримувати резерви для власної безпеки.

Експерт наголошує, що Росія системно реалізує довгострокову стратегію руйнування критичної інфраструктури, намагаючись повністю позбавити українські міста можливості стабільно генерувати тепло та електроенергію. Крім того, окупаційні війська продовжують масштабну мобілізацію живої сили та активно застосовують важкі керовані авіабомби з безпечної відстані, проти яких на фронті гостро бракує сучасних протиракетних систем.

Аналітики авторитетного видання Bloomberg попереджають, що швидке нарощування ракетного потенціалу країни-агресорки створює загрозу найважчої зими для енергосистеми України. За даними вітчизняної розвідки, Москва вже здатна щомісяця виготовляти понад 220 ракет, значна частина з яких є балістичними, водночас наявні запаси західних протиракетних комплексів практично вичерпані.

Фахівці зазначають, що стандартні сталеві укриття не здатні надійно захистити енергетичні підстанції від прямих влучань важких балістичних ракет «Іскандер». Саме тому міжнародні партнери мають терміново знайти додаткові системи перехоплення або надати дієві інструменти для ураження російських заводів і пускових установок безпосередньо на ворожій території.

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