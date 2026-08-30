Реактивний дрон можна впізнати за звуком: експерт назвав характерну ознаку

Виробництво БпЛА

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Реактивні безпілотники можна спробувати відрізнити за характерним звуком, який нагадує свист крилатої ракети.

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце.

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За словами експерта, Росія нарощує виробництво реактивних БПЛА, зокрема використовуючи двигуни з Китаю та змінюючи призначення частини власних виробничих потужностей.

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Головною особливістю таких дронів є значно вища швидкість. Для порівняння, звичайний «Шахед» рухається приблизно зі швидкістю 180–200 км/год, тоді як реактивні БПЛА здатні розганятися до 400–650 км/год.

«Швидкість цілі таких реактивних засобів у три-чотири рази вища, ніж у звичайного безпілотника типу „Шахед“», — пояснив Долінце.

Він зазначив, що через таку різницю швидкостей реактивні дрони важче перехоплювати. Якщо ефективність знищення звичайних «Шахедів» може становити 95–98%, то для реактивних засобів вона оцінюється приблизно у 80%.

Для боротьби з ними можуть використовуватися ПЗРК, мобільні вогневі групи та винищувальна авіація, зокрема F-16 і МіГ-29.

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Водночас експерт пояснив, чи здатна людина самостійно визначити реактивний БПЛА за звуком. За його словами, він відрізняється від «Герані-2», яка оснащена двигуном внутрішнього згоряння.

«Якщо говорити саме про реактивні засоби, то вони, з одного боку, менш шумні, з іншого — звук все ж таки більше схожий на звук крилатої ракети», — сказав Долінце.

Характерним звуком, за словами фахівця, може бути своєрідний свист, який пов’язаний із високою швидкістю роботи реактивного двигуна.

Втім, однаково звучати всі реактивні БПЛА не будуть. На сприйняття впливають тип апарата — зокрема «Герань-3», «Герань-5» чи «Бандероль» — та швидкість його руху.

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Крім того, почути безпілотник можна на різній відстані залежно від висоти польоту та рельєфу. Звук поширюється по-різному над лісом, полем або водою, тому його сприйняття може суттєво відрізнятися.

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