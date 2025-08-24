ТСН у соціальних мережах

Війна
1354
1 хв

Реалістичні терміни завершення війни в Україні: експерт оцінив останні заяви Джей Ді Венса

За оцінкою військового експерта Олександра Мусієнко, реалістично припинення активних бойових дій може відбутися не раніше кінця року, а весною 2026-го конфлікт може суттєво вщухнути.

Кирило Шостак
Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко / © ТСН

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що конфлікт в Україні не завершиться миттєво, але США сподіваються на досягнення миру протягом найближчих шести місяців.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував ці прогнози.

“Моя думка була, що прийдемо до припинення вогню щонайменше в грудні, тобто не раніше кінця листопада. Венс бере навіть більше, а це означає, що є непоступливість Путіна та що мінімум до кінця року Росія буде готова воювати, а потім рухатись по певних рішеннях далі. Тобто вже на наступний рік вони прогнозують, що весною активних бойових дій не має бути” — зазначив Мусієнко.

Він також відзначив деякі позитивні сигнали в переговорах:

“Ми бачимо, що Росія в особі Лаврова поки що зменшує свої умови. Наприклад, Венс каже про те, що Путін вже не вимагає проросійської влади у Києві та росіяни визнають, що Україна збереже свою територіальну цілісність”.

Нагадаємо, як раніше повідомив Джей Ді Венс, росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки.

