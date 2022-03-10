"Реальна гуманітарна катастрофа. Допоможіть Маріуполю!" : Верещук звернулась до народів світу

До міста вкотре не змогли доправити навіть гуманітарний вантаж.

В одній з найгарячіших точок на Донеччині місті Маріуполі - реальна гуманітарна катастрофа. До міста вкотре не змогли відвезти навіть гуманітарний вантаж.

Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини, щогодини. Я буду звертатись до усього світу. Допоможіть Маріуполю! Там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову, вкотре не змогли відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти, не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль. Авіаудари, які знищили пологовий будинок, побачив весь світ. Нам це болить. Це бачать люди. Це бачать лідери, я сподіваюсь, країн, які спостерігають уважно за винажливою боротьбою українського народу", - зазначила вона.

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Також віцепрем'єрка-міністерка звернулась до народів світу із закликом допомогти своїм владам зробити так, щоб гуманітарні коридори в Україні запрацювали.

"Я вкотре хочу звернутися і вимагаю від лідерів... ні, я вимагаю від народів, бо розумію, що саме польський народ, саме американський народ, британський народ - ті люди, які мають велике серце і щире бажання будувати новий світ за новими правилами - це має бути новий порядок, якого ми всі прагнемо, якого прагне президент Зеленський - будуть це робити разом з нами так швидко і так якісно, як тільки цього вимагає ситуація. Допоможіть своїм владам, будь ласка, зробити так, щоб гуманітарні коридори в Україні запрацювали", - резюмувала вона.

Про ситуацію у Маріуполі в режимі онлайн - у нашому матеріалі.

ТСН.ua