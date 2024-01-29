Реальна ситуація на Харківщині: військовий експерт розкрив плани окупантів

Ворогу вкрай важливо взяти частину територій Харківської області під свій контроль. Однак воїни ЗСУ намагаються максимально сповільнити, а, можливо, і повністю застопорити рух ворожого війська.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України (2014-2017) Владислав Селезньов.

Мета росіян

Коментуючи дані аналітиків Deepstate про втрату ЗСУ контролю над Табаївкою, експерт зазначив: “Представники Deepstate досить обережно вносять зміни в свої мапи. Але поки про втрату контролю над Табаївкою не повідомить український Генштаб, не варто поспішати з відповідними висновками”.

Ситуація на Купʼянсько-Лиманському напрямку загалом обумовлена тим, що ворог зосередив на цих напрямках сумарно понад 100 тисяч своїх військовослужбовців, намагаючись трансформувати ту саму чисельну перевагу в територіальні здобутки, каже Селезньов.

За його словами, ворогу вкрай важливо взяти частину територій Харківської області під свій контроль, до того, що він марить тим, аби взяти під контроль Купʼянськ-Вузловий у великий залізничний вузол. Йдеться про частину Харківщини аж до лівого берега річки Оскіл, зауважив експерт.

“Звісно, ворог, діючи на Лиманському напрямку, намагається сформувати таке собі підґрунтя для подальших наступальних дій на напрямку Словʼянсько-Краматорської агломерації. Плани дуже масштабні для ворога, але ситуацію на полі бою визначає саме рівень того протистояння”, — наголосив Селезньов.

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Тактика ЗСУ

Він додав, що зараз українська армія, продовжуючи реалізовувати тактику створення масштабних інженерних фортифікацій, намагається в такий спосіб реалізувати дві ключових місії — зберегти життя та здоровʼя наших воїнів, щоб вони перебували під захистом тих самих інженерних фортифікацій, а також максимально сповільнити, а, можливо, і повністю застопорити рух ворожого війська.

“Хоча, знову ж таки, ті відомості, які ми час від часу чуємо щодо просування ворожого війська, щонайменше мають всіх нас зосереджувати на тому, що ресурси і донині залишаються ключовим фактором, який дозволяє нашим воїнам відбивати всі ворожі атаки”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, російські війська наступають на Куп'янському напрямку та захопили Табаївку Харківської області. Про це повідомляють аналітики Deepstate.

“На ранок (28 січня — ред.) надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ “Лиман” стоїть зараз вибір: або ризикувати і стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено”, — написали вони у Телеграм-каналі.

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