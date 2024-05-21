"Реальні агенти ФСБ": Кротевич з "Азову" розніс діяльність ОБСЄ в Україні

Кротевич стверджує, що під час АТО/ООС деякі працівники ОБСЄ просто "здавали" інформацію окупантам.

Богдан "Тавр" Кротевич – захисник Маріуполя і начальник штабу бригади "Азов" розкритикував діяльність ОБСЄ і назвав організацію російськими агентами.

Про це він заявив в інтерв'ю youtube-каналу ВІДДУШІВДУШУ.

Також читайте Україна в ОБСЄ пояснила, в чому спорідненість нацистів та сучасної Росії

Кротевич стверджує, що деякі працівники ОБСЄ ще під час АТО/ООС просто "здавали" інформацію про українські позиції окупантам.

"Що-що, а ОБСЄ – це просто дуже х**нова організація. Зараз я їх не бачу (на фронті. – ред.), вони наче не працюють. Але під час АТО/ООС я не розумію, хто їх пустив в Україну, чому і навіщо. Це – реальні агенти ФСБ, які їздили лінією фронту і просто списували всю інформацію", – каже "Тавр".

На його думку, ця інформація значно допомогла росіянам у підготовці до повномасштабного вторгнення.

"Ті, хто допустив ОБСЄ в Україну – вони таким чином просто на законному рівні допустили (до позицій військових – ред.) недоторканних російських агентів, які передали всі ті координати, інформацію, з якою противник заходив до нас у країну. Тобто, навіть розвідку чи безпілотники не треба було задіювати. РЛС, Буки, що де стоїть – уже знали. ОБСЄ ж їздили скрізь. Це величезний "провтик" з українського боку", – підсумував захисник "Азовсталі".

В ОБСЄ такі критичні звинувачення військового поки не прокоментували.

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні утворена 21 березня 2014 року на запит України. Мандат місії продовжувався кожного року, останній річний період — з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року. Після російського вторгнення в Україну, мандат СММ ОБСЄ не продовжили через позицію Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.