Реальні масштаби операції "Павутина": скільки літаків Росія могла втратити внаслідок ударів дронів

Реальні масштаби операції "Павутина". / © АСН24

Реклама

Після масованої атаки українських дронів по російських авіабазах Москва та Київ вступили у чергову фазу інформаційної війни. Росія заперечує будь-які втрати, тоді як Україна заявляє про десятки знищених літаків.

Про це розповідає NBC News.

За оцінками західних експертів і аналітичних центрів, зокрема НАТО та NBC News, достовірно підтверджено знищення щонайменше 10–13 літаків. Супутникові знімки компаній Planet Labs та Maxar вказують на серйозні пошкодження авіабаз “Біла” в Іркутській області та “Оленья” на півночі Росії — об’єкти, що знаходяться за 1200–2500 км від України.

Реклама

На базі “Біла” ідентифіковано залишки щонайменше трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95 та трьох надзвукових Ту-22. У “Оленьї” — щонайменше чотири знищені літаки, серед яких також є Ту-95 і Ту-22. Саме ці типи літаків використовуються для обстрілів української території крилатими ракетами.

Данський OSINT-аналітик Олівер Александер підтверджує: знімки високої роздільної здатності й відео, опубліковані СБУ, свідчать про знищення 12 літаків, ще 10 — отримали ушкодження. Хоча, як зазначає він, “оцінити рівень пошкоджень по супутникових знімках складно — якщо немає вогню, не завжди видно масштаби втрат”.

Операція “Spiderweb” (Павутина) здійснювалася з використанням 117 малих безпілотників, захованих у вантажівках і запущених безпосередньо поблизу цілей. Одна з уражених баз розташована на відстані понад 2500 км від українського кордону — блискуче досягнення з точки зору дальності та точності.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку “блискучим результатом”, підготовка до якого тривала 18 місяців і який “безперечно увійде до підручників історії”.

Реклама

На думку експертів, втрата навіть кількох Ту-95 і Ту-22 є критичною для Росії. Як зазначає Томас Вітінгтон з Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні, Росія більше не виробляє ці літаки. “Щойно ви втрачаєте один із них — це втрата назавжди”.

Хоча офіційний Київ заявляє про ще більші втрати, наразі відео- та супутникових доказів на підтримку повної цифри немає. Тим не менш, удари по таких віддалених базах демонструють здатність України завдавати ударів у глибокому тилу Росії — як фізично, так і інформаційно.

Помічник президента України Павло Паліса у Вашингтоні заявив журналістам у середу, що було збито 41 російський літак. За його словами, приблизно половина з них була повністю знищена, а решта зазнала серйозних ушкоджень і більше не придатна до експлуатації.

Служба безпеки України та президент Володимир Зеленський повідомили, що внаслідок цих ударів було виведено з ладу близько 34% стратегічної авіації Росії, здатної нести ядерну зброю. Збитки оцінили у 7 мільярдів доларів.

Реклама

Паліса також зазначив, що однією з цілей стали два літаки дальнього радіолокаційного виявлення Берієв А-50, які вважаються надзвичайно рідкісними та стратегічно важливими для російської армії. На відео СБУ видно, як безпілотник сідає прямо на антену радара одного з літаків, але явного вибуху зафіксовано не було.

У відповідь на запит NBC News щодо джерел і точності наведених даних, в СБУ заявили, що розрахунки були підтверджені країнами-членами НАТО, навіть попри певні розбіжності з офіційними цифрами самого альянсу.

Раніше в Мережі з’явився перший супутниковий знімок після атаки дронами СБУ по російській військовій авіабазі “Біла”. Він підтверджує ураження літаків Ту-95МС та Ту-22М3.