ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1592
Час на прочитання
1 хв

Реальні масштаби СЗЧ і дезертирства: Генпрокуратура розкрила цифри

Від початку війни відкрито близько 290 тисяч справ за самовільне залишення частини та дезертирство.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
СЗЧ

СЗЧ

Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєстрували майже 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит “Української правди”.

Так, з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрито:

  • 235 646 кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ);

  • 53 954 — за дезертирство.

Для порівняння, упродовж січня 2022 — вересня 2024 року таких проваджень було значно менше:
приблизно 60 тисяч — за СЗЧ і майже 30 тисяч — за дезертирство.

За даними ОГП, які публікувалися раніше,
до липня 2025 року в Україні зареєстрували:

  • 202 997 справ за самовільне залишення частини,
    з яких у 15 564 підозрюваним вже повідомлено про підозру;

  • 50 058 справ за дезертирство,
    з яких підозри оголосили у 1 248 випадках.

Статистика свідчить про значне зростання кількості проваджень 2025 року, що може бути пов’язано як із посиленням контролю з боку правоохоронних органів,
так і з ускладненням умов служби на фронті.

Раніше підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів, чому військові тікають із фронту.

Дата публікації
Кількість переглядів
1592
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie