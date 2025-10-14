- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
Реальні масштаби СЗЧ і дезертирства: Генпрокуратура розкрила цифри
Від початку війни відкрито близько 290 тисяч справ за самовільне залишення частини та дезертирство.
Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєстрували майже 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит “Української правди”.
Так, з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрито:
235 646 кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ);
53 954 — за дезертирство.
Для порівняння, упродовж січня 2022 — вересня 2024 року таких проваджень було значно менше:
приблизно 60 тисяч — за СЗЧ і майже 30 тисяч — за дезертирство.
За даними ОГП, які публікувалися раніше,
до липня 2025 року в Україні зареєстрували:
202 997 справ за самовільне залишення частини,
з яких у 15 564 підозрюваним вже повідомлено про підозру;
50 058 справ за дезертирство,
з яких підозри оголосили у 1 248 випадках.
Статистика свідчить про значне зростання кількості проваджень 2025 року, що може бути пов’язано як із посиленням контролю з боку правоохоронних органів,
так і з ускладненням умов служби на фронті.
