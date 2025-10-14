Реальні масштаби СЗЧ і дезертирства: Генпрокуратура розкрила цифри

СЗЧ

Українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєстрували майже 290 тисяч кримінальних проваджень за фактами самовільного залишення частини (СЗЧ) та дезертирства.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит “Української правди”.

Так, з січня 2022 року по вересень 2025 року відкрито:

235 646 кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ);

53 954 — за дезертирство.

Для порівняння, упродовж січня 2022 — вересня 2024 року таких проваджень було значно менше:

приблизно 60 тисяч — за СЗЧ і майже 30 тисяч — за дезертирство.

За даними ОГП, які публікувалися раніше,

до липня 2025 року в Україні зареєстрували:

202 997 справ за самовільне залишення частини,

з яких у 15 564 підозрюваним вже повідомлено про підозру;

50 058 справ за дезертирство,

з яких підозри оголосили у 1 248 випадках.

Статистика свідчить про значне зростання кількості проваджень 2025 року, що може бути пов’язано як із посиленням контролю з боку правоохоронних органів,

так і з ускладненням умов служби на фронті.

Раніше підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів, чому військові тікають із фронту.