"Реальний вибір Путіна - дача або кладовище": експерт спрогнозував падіння режиму диктатора РФ

Британський публіцист та експерт у Росії Едвард Лукас заявив, що побоюється того, що може статися в РФ після падіння режиму диктатора Володимира Путіна, який розпочав криваву війну в Україні.

Про це пише Wiadomosci.wp.pl.

Публіцист визнав, що в Росії вже видно початки громадянської війни, особливо це помітно завдяки розвитку приватних армій. Але він визнав, що наразі складно зрозуміти, що насправді відбувається в Росії.

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"Я думаю, що після Путіна щось гірше відбудеться, якась хунта, один із елементів яких буде добре виглядати в очах Заходу. Наразі реальним вибором Володимира Путіна є або дача, або кладовище. Ця війна є катастрофою, і тому російський диктатор рухається в цьому напрямку", - сказав Лукас.

Британський публіцист також наголосив, що Захід повинен значно прискорити допомогу надану Києву і закликав передати винищувачі Україні. Він назвав Міг, або ті, які можна швидко опанувати, наприклад, F-16.

Говорячи про залякування Кремля щодо західної допомоги Україні, Лукас запропонував ігнорувати пропаганду Москви, сказавши, що "якщо їм не подобається ситуація, в якій вони відчувають себе вразливими, вони не повинні були розпочинати війну проти іншої країни". Експерт додав, що якщо Росія хоче розібратися з іншими аспектами війни, проти яких вона має заперечення, вона просто повинна її зупинити.

Нагадаємо, експертка із російських справ Ганна Лабушевська повідомила, що після військової поразки Путіна в Україні може статися розпад Росії та революція. І саме Чечня може стати місцем, де розпочнуться нові процеси в Росії.

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