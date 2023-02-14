Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Реальний вибір Путіна - дача або кладовище": експерт спрогнозував падіння режиму диктатора РФ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1128
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Реальний вибір Путіна - дача або кладовище": експерт спрогнозував падіння режиму диктатора РФ

Фото: Associated Press

У Росії вже видно початки громадянської війни, каже експерт.

Британський публіцист та експерт у Росії Едвард Лукас заявив, що побоюється того, що може статися в РФ після падіння режиму диктатора Володимира Путіна, який розпочав криваву війну в Україні.

Про це пише Wiadomosci.wp.pl.

Публіцист визнав, що в Росії вже видно початки громадянської війни, особливо це помітно завдяки розвитку приватних армій. Але він визнав, що наразі складно зрозуміти, що насправді відбувається в Росії.

"Я думаю, що після Путіна щось гірше відбудеться, якась хунта, один із елементів яких буде добре виглядати в очах Заходу. Наразі реальним вибором Володимира Путіна є або дача, або кладовище. Ця війна є катастрофою, і тому російський диктатор рухається в цьому напрямку", - сказав Лукас.

Британський публіцист також наголосив, що Захід повинен значно прискорити допомогу надану Києву і закликав передати винищувачі Україні. Він назвав Міг, або ті, які можна швидко опанувати, наприклад, F-16.

Говорячи про залякування Кремля щодо західної допомоги Україні, Лукас запропонував ігнорувати пропаганду Москви, сказавши, що "якщо їм не подобається ситуація, в якій вони відчувають себе вразливими, вони не повинні були розпочинати війну проти іншої країни". Експерт додав, що якщо Росія хоче розібратися з іншими аспектами війни, проти яких вона має заперечення, вона просто повинна її зупинити.

Нагадаємо, експертка із російських справ Ганна Лабушевська повідомила, що після військової поразки Путіна в Україні може статися розпад Росії та революція. І саме Чечня може стати місцем, де розпочнуться нові процеси в Росії.

 Читайте також:

"Борисе, я не хочу завдавати тобі болю…”: Путін погрожував Борису Джонсону

"Борисе, я не хочу завдавати тобі болю…”: Путін погрожував Борису Джонсону

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1128
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація