Ударні групи армії РФ: речник Північного напрямку розповів, чи є загроза з боку Білорусі

Російські війська досі присутні на території Білорусі, однак Збройні сили України поки не фіксують створення там ударних формувань.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода Юрій Повх, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку.

За його словами, ЗСУ контролюють будь-які переміщення та активність угруповань на території Білорусі.

Ознак створення ударних груп армії РФ немає

“На кордоні з Білоруссю не виявляється зараз ознак створення ударних угруповань військ противника. Відтак обстановка на кордоні залишається контрольованою. Збройні сили України — і частини, і формування — уважно слідкують за переміщенням і активністю ворога на протилежній території”, — сказав військовий.

Юрій Повх розповів, що наразі там залишаються зв’язківці та персонал аеродромів. А підрозділів, які можуть використовуватися для наступу, немає. Йдеться, зокрема, про танкові чи піхотні формування, каже він.

Чи існує реальна загроза

“Російські війська продовжують перебувати на території Білорусі в поточний конкретний момент в невеликій кількості. Це особовий склад кількох передавальних вузлів зв’язку і аеродромна обслуга. Що стосується піхотних підрозділів, танкових підрозділів, тобто частин і підрозділів, які можуть створювати реальну військову загрозу для України, формування таких підрозділів зараз не виявлено”, — заявив речник.

Ті війська, які раніше дислокувалися на території Білорусі, були перекинуті на схід і південь України, розповів військовий.

“Їх перекидали на найбільш загрозливі напрямки на сході та півдні України. Росія використовувала білоруські полігони в якості тренувальних центрів, а склади і запаси білоруських Збройних сил — в якості донора для своїх збройних сил і формувань”, — розповів Юрій Повх.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Нагадаємо, раніше в українському ГУР розповіли, чи є загроза з Білорусі. За словами представника розвідки Андрія Юсова, наразі ситуація на цьому напрямку контрольована.

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