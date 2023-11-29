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Ударні групи армії РФ: речник Північного напрямку розповів, чи є загроза з боку Білорусі

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Ударні групи армії РФ: речник Північного напрямку розповів, чи є загроза з боку Білорусі

Украінські захисники на фронті

Ситуація на кордоні залишається контрольованою.

Російські війська досі присутні на території Білорусі, однак Збройні сили України поки не фіксують створення там ударних формувань. 

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода Юрій Повх, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку.

За його словами, ЗСУ контролюють будь-які переміщення та активність угруповань на території Білорусі.

Ознак створення ударних груп армії РФ немає

“На кордоні з Білоруссю не виявляється зараз ознак створення ударних угруповань військ противника. Відтак обстановка на кордоні залишається контрольованою. Збройні сили України — і частини, і формування — уважно слідкують за переміщенням і активністю ворога на протилежній території”, — сказав військовий.

Юрій Повх розповів, що наразі там залишаються зв’язківці та персонал аеродромів. А підрозділів, які можуть використовуватися для наступу, немає. Йдеться, зокрема, про танкові чи піхотні формування, каже він.

Чи існує реальна загроза

“Російські війська продовжують перебувати на території Білорусі в поточний конкретний момент в невеликій кількості. Це особовий склад кількох передавальних вузлів зв’язку і аеродромна обслуга. Що стосується піхотних підрозділів, танкових підрозділів, тобто частин і підрозділів, які можуть створювати реальну військову загрозу для України, формування таких підрозділів зараз не виявлено”, — заявив речник.

Ті війська, які раніше дислокувалися на території Білорусі, були перекинуті на схід і південь України, розповів військовий.

“Їх перекидали на найбільш загрозливі напрямки на сході та півдні України. Росія використовувала білоруські полігони в якості тренувальних центрів, а склади і запаси білоруських Збройних сил — в якості донора для своїх збройних сил і формувань”, — розповів Юрій Повх.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Нагадаємо, раніше в українському ГУР  розповіли, чи є загроза з Білорусі. За словами представника розвідки Андрія Юсова, наразі ситуація на цьому напрямку контрольована.

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Дата публікації
Перегляди
1224
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