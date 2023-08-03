Речницею Сил оборони стала американка-трансгендер: у Міноборони відреагували на "збудження" росіян

Новою речницею Сил оборони України стала тренсгендерна журналістка зі США, яка захищала нашу державу на фронті, Сара Ештон-Сірілло. Це викликало хвилю хейту та обурення у державі-агресорці.

Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У Міноборони України зазначили, що Сара Ештон від березня 2022 року захищає Україну та є сержанткою ТРО та бойовою медикинею. На фронті вона отримала поранення.

Сара інформує англомовну аудиторію про війну Росії проти України та розвінчує російські фейки.

"У Сари велика американська аудиторія. З 25 червня по 23 липня охоплення аудиторії Сари лише у Твіттері склало 28.3 млн. користувачів. Тож, чому так збудились хейтом ворожі соцмережі, зрозуміло. Втім, це лише збільшило аудиторію Сари", - зауважила Ганна Маляр.

Сара Ештон-Сірілло: що відомо про нову речницю Сил оборони

Сара Ештон - американська трансгендендерна активістка, журналістка та політикиня. Вона родом з Лас-Вегаса та була активною політикинею у штаті Невада.

Від березня 2022 року Сара почала висвітлювати війну Росії проти України. Спочатку вона приїхала до Львова, а згодом орендувала квартиру на Північній Салтівці у Харкові - район, який цинічно обстрілювала Росія.

Там вона робила репортажі для LGBTQ Nation про вплив війни на ЛГБТК, в тому числі брала інтерв'ю у геїв, які воюють за Україну та документувала російські воєнні злочини проти ЛГБТК-людей. Згодом вона вступила до ЗСУ та стала бойовою медикинею. У лютому 2023 року Сара отримала тяжке поранення на фронті.

Читайте також: