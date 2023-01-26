Речниця "Півдня" пояснила, як пов'язані невдачі окупантів на фронті й їхні атаки України

РФ намагається атакувати тим, що вважає поки що своєю перевагою.

Активність військ РФ у повітрі свідчить про їхню неспроможність на суходолі.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Активне використання ракет, дронів свідчить про те, що ворог не має планів для позитивної для себе динаміки на суходолі", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що після призначення Валерія Герасимова керівником війни проти України активне застосування повітряних сил Росії триває. Наразі ворог намагається атакувати тим, що вважає поки що своєю перевагою - "тобто зброєю, яка може завдавати ураження з повітря".

Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 26 січня відновила свої атаки України дронами іранського виробництва. Зокрема, під удар потрапив Київ.

Вже зранку 26 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Основною ціллю росіян під час ранкової атаки України були об'єкти енергетики, позбавлення громадян світла й тепла.

Під час ракетної атаки на Україну окупанти здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетної атаки РФ запроваджено аварійні відключення світла в регіонах. Найбільше від російського терору постраждали Київська, Одеська та Вінницька області.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що 25 січня були ознаки того, що ворог готується, був рух на їхніх аеродромах. А вночі була атака дронами. Їх, можливо, запускали для виявлення нашої ППО, виснаження, корегування.

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