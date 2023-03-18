Речниця російського МЗС Захарова озвучила “мирний план” РФ: чого бажають окупанти

Для врегулювання військового конфлікту у відомства Лаврова, окрім “демілітаризації” та “денацифікації” України, прагнуть скасування санкцій і позовів проти Росії.

У суботу, 18 березня, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що скасування всіх антиросійських санкцій і всіх позовів проти Москви в міжнародних судових інстанціях має бути невід'ємною частиною "мирного врегулювання" в Україні.

Оприлюднену заяву зовнішньополітичного відомства РФ цитують російські пропагандисти.

За словами Захарової, для “стійкого миру” необхідно домагатися припинення поставок зброї в Україну.

"Україна повинна бути демілітаризована і денацифікована, всі загрози, що виходять з її території, повинні бути усунені, її статус без'ядерної держави повинен бути забезпечений, права російськомовного населення і національних меншин повинні бути гарантовані", - співала стару пісню, яка лунає з Кремля від перших днів вторгнення, речниця МЗС.

Окрім того, “мирний план” Захарової передбачає “скасування всіх незаконних санкцій і позовів проти Росії в міжнародних судах”.

Вона розкритикувала формулу миру Зеленського, назвавши її набором “відірваних від реалій ультимативних вимог” до Росії, серед яких - виведення військ з Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, виплата репарацій та, за її словами, “явка з повинною в міжнародні трибунали”.

За словами російської дипломатки, українська формула миру ставить за мету домогтися капітуляції РФ за допомогою Заходу.

Нагадаємо, Марія Захарова раніше заявила, що Росія нібито давала згоду на подовження зернових угод лише на 60 днів, а не на 120.

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