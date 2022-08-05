Речниця українського офісу Amnesty International звільнилась через скандальний звіт

Катерина Мітєва наголосила, що український офіс переконував головний офіс організації не публікувати його.

Речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва звільнилась через опублікований напередодні звіт Amnesty International.

Про це Катерина Мітєва написала у facebook.

Речниця Amnesty International Україна повідомила, що український офіс переконував головний офіс організації не публікувати його.

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Мітєва також наголосила, що український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

"Український офіс не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні цієї інформації. За правилами організації, під час збройних конфліктів та воєн документуванням порушень і злочинів займається виключно Департамент реагування на кризи", — пояснила вона.

Генсек правозахисної організації Агнесс Каламар свою чергу відреагувала на критику звіту світом. Вона заявила, що їх у соцмережах атакують українські та російські боти та тролі. І що критика "не послабить неупередженість" організації.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

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