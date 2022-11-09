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Речник Пентагона: США намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона

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Речник Пентагона: США намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона

Фото: Getty Images

У Пентагоні знають, що окупанти намагаються посилити свою оборону в районі Херсона

США наразі направляють всі свої зусилля, щоб українські військові, які зараз ведуть наступ в районі Херсона, були забезпечені всім необхідним для визволення міста після того, як окупанти почали зводити фортифікації на окупованих територіях.

Про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що у Пентагоні знають про те, що росіяни почали посилювати свою оборону в районі Херсона, саме тому зараз дуже необхідно забезпечити всім необхідним українських військових.

Також Райдер додав, що попри посилення оборони, українські військові продовжують чинити серйозний тиск на російських окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на звільненій частині Херсонщини виявлено тіла вбитих місцевих мешканців.

Також ми інформували, що в Генштабі заявили, що росіяни продовжують примусово вивозити мешканців Херсонщини на територію Росії.

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Дата публікації
Перегляди
275
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