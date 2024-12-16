Речник Пентагону: північнокорейські солдати зазнали втрат у боях у Курській області

У Пентагону є дані, які вказують на втрати серед солдатів КНДР як убитих, так і поранених.
Солдати Північної Кореї, ймовірно, брали участь у бойових діях на території Курської області в Росії. У США вважають, що є докази їхніх втрат.
Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Sky News.
“Ми вважаємо, що північнокорейські військові брали участь у бойових діях у Курську… у нас є дані, які вказують на втрати серед них, як убитих, так і поранених”, – зазначив Райдер.
Генерал додав, що наразі США не мають точних відомостей про кількість загиблих чи поранених з боку Північної Кореї.
Нагадаємо, що раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляв, що 14 грудня спільний північнокорейсько-російський контингент втратив на Курщині близько 200 осіб.
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