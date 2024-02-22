Речник Повітряних сил потролив Путіна через спробу “захистити” російські літаки: відео

Подарована господарем Кремля ікона не змогла “врятувати” від знищення черговий російський літак.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висміяв російського президента Володимира Путіна, який 21 лютого на аеродромі Чкаловський подарував головному командуванню Повітряно-космічних сил Росії копію ікони Спас Нерукотворний. Ікона не змогла “врятувати” від знищення черговий російський літак.

З цього приводу Ігнат опублікував відповідне відео, нагадавши про втрати літаків російських ВКС.

“21 лютого кремлівський диктатор вручив військово-космічним силам Росії сучасні засоби захисту від американських зенітних керованих ракет. Кажуть, дешева копія, тому не працює”, - написав речник Повітряних сил у коментарі до опублікованого відео.

Речник Повітряних сил потролив Путіна через спробу “захистити” російські літаки

Збройні сили України лише за тиждень знищили 7 військових літаків РФ. Останній винищувач-бомбардувальник Су-34 українські захисники вразили саме 21 лютого.

Нагадаємо, попри те, що Сили оборони постійно знищують авіатехніку ворога, російська армія має на озброєнні ще близько 1500 літаків.

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