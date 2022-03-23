Речник Путіна назвав умову, за якої Москва застосує ядерну зброю

Пєсков прокоментував занепокоєння Заходу щодо можливої ядерної ескалації війни в Україні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у вівторок,22 березня, що Росія використає ядерну зброю лише в тому випадку, якщо "її існування буде під загрозою".

Про це повідомляє Reuters.

Такий коментар речник Кремля зробив після майже чотирьох тижнів війни в Україні на тлі занепокоєння Заходу щодо можливої ядерної ескалації конфлікту.

“У нас є концепція внутрішньої безпеки, і вона публічна, ви можете прочитати всі причини застосування ядерної зброї. Якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то його [ядерний арсенал] можна використовувати відповідно до нашої концепції", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення російський президент Путін віддав наказ привести ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності.

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