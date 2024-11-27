Речник Сил оборони розповів, на що перетворила Бахмут путінська армія

Окупанти використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях. Там облаштовують склади та госпіталі.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На сьогодні Бахмут на тимчасово окупованій території слугує першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу. Місто стало шахтами ворога", – заявив речник.

За його словами, місто стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. Через те, що там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку окупанти намагаються захопити Білогорівку на Луганщині. Проте вони дуже погано орієнтуються на місцевості через що обмежені в проведенні у проведенні тактичних штурмів.

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