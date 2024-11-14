Речник ВМС пояснив, що допомагає Росії утримувати контроль над Кримом

Оборона півострова Крим вимагає серйозних ресурсів від російських загарбників. РФ змушена стягувати великі сили для протиповітряної оборони та іншої військової інфраструктури, щоб утримати контроль над Кримом.

Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі Громадського радіо.

Плетенчук зауважив, що у зв’язку з цим росіяни навіть перенаправляють ресурси з інших напрямків, намагаючись захистити свою стратегічну інфраструктуру в Криму.

Водночас Україна не відмовляється від своїх стратегічних планів зруйнувати Керченський міст, незважаючи на посилення оборони боку Росії, але не атакує російські торгові порти та судна, які там перебувають.

Що для російських окупантів означає Керченський міст

За словами речника, російські війська сприймають Керченський міст як важливу логістичну ланку. Міст для них є важливим елементом у забезпеченні постачання військових ресурсів та техніки на півострів, а також у підтримці морських і залізничних шляхів. Для Росії цей об’єкт став майже сакральним, адже він є важливою ланкою в з’єднанні материкової частини Росії з тимчасово окупованими територіями.

"Для них Кримський міст у всіх сенсах — сакралізоване явище, тому що, по-перше, це символ імперських надбань, символ, який з’єднує материкову частину так званої РФ із захопленими територіями. Окрім того, він виконує і логістичну функцію, серйозну, особливо тепер, під час штормів, після того, як залізничний пором припинив своє існування. І так, вони роблять максимум для того, щоб цю територію в такий спосіб охороняти", — сказав речник.

Він наголосив, що ворог витрачає багато ресурсів на оборону півострова та стягує великі сили ППО та іншої військової інфраструктури, щоб утримати контроль над Кримом. Плетенчук зауважив, що у зв’язку з цим росіяни навіть перенаправляють ресурси з інших напрямків, намагаючись захистити свою стратегічну інфраструктуру в Криму.

"Вони постійно, особливо перед періодом штормів, максимально нарощують усі засоби. Це гідротехнічні споруди, це понтони, це прибудови різноманітні. У минулому році, наприклад, на охороні мосту перебували від 10 до 14 кораблів і катерів одночасно. Зараз їх нуль. Вони перекладають це на повітряну складову", — сказав речник.

Нагадаємо, у жовтні Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в Криму. Він є найбільшим об’єктом такого типу на окупованому півострові.

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