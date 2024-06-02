Речник ЗСУ розповів, на скільки відсотків Сили оборони контролюють Вовчанськ

Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, водночас місті та околицях точаться жорстокі бої.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин LIGA.net.

Він заявив, що українські військові зараз контролюють десь близько 70 % міста Вовчанськ.

Тим часом у напрямку Липців загарбники не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами, але закріпитися на нових територіях у них не виходить.

"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів в районі лінії державного кордону, які належать до 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 44 армійського корпусу. Однак цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", – резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську та відбили кілька кварталів.

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