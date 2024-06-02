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Речник ЗСУ розповів, на скільки відсотків Сили оборони контролюють Вовчанськ

Речник ЗСУ розповів, на скільки відсотків Сили оборони контролюють Вовчанськ

Наступ РФ на Вовчанськ Харківської області. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Ворог просувається малими штурмовими групами.

Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, водночас місті та околицях точаться жорстокі бої.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин LIGA.net.

Він заявив, що українські військові зараз контролюють десь близько 70 % міста Вовчанськ. 

Тим часом у напрямку Липців загарбники не змінюють тактику, продовжуючи просуватися малими штурмовими групами, але закріпитися на нових територіях у них не виходить.

"Намагаючись підтримати свої активні штурмові дії ворог намагається здійснювати маневрування резервами, зокрема переміщення підрозділів в районі лінії державного кордону, які належать до 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, 44 армійського корпусу. Однак цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", – резюмував речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську та відбили кілька кварталів.

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