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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Речник ВМС пояснив, з чого має розпочатися перемир'я у Чорному морі

Всі завдання бійці ВМС зараз виконують штатно, ніяких особливих змін не спостерігається.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ворожі ракетоносії у Чорному морі

Ворожі ракетоносії у Чорному морі / © armyinform.com.ua

Перемирʼя на морі має початись з офіційних документів та чітких умов. Станом на зараз нічого з цього немає.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE.

“Формалізованого документа, де буде вказано усі вимоги, умови та межі, не існує. Відповідно казати про дотримання якихось договорів доволі важко. Нам слід дочекатися завершення процесу перемовин та їхнього юридичного оформлення”, — пояснив він.

Плетенчук додає, що розмінування у Чорному морі триває постійно. Це і маршрути, і якірні стоянки, і місця завантаження. Процес доволі важкий, адже відбувається у бойових умовах.

“Для нас основна вимога — припинення обстрілів портової інфраструктури. Тобто, можливість цивільним морякам, цивільному судноплавству здійснювати свою діяльність, не озираючись на можливі удари балістикою”, — зазначив речник ВМС.

Раніше командувач українських ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа висловив упевненість, що Силам оборони України вдасться знищити Керченський міст, незаконно споруджений Росією для з’єднання своєї території з окупованим Кримом.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
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