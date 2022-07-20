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Рецидивіст із Луганщини пішов на війну вбивати українців, аби заробити на вставні зуби (відео)

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Рецидивіст із Луганщини пішов на війну вбивати українців, аби заробити на вставні зуби (відео)

Війну в Україні неодноразово засуджений зловмисник сприйняв як можливість підзаробітку.

Українські захисники взяли у полон окупанта-рецидивіста з Луганщини, який пішов на війну, щоб заробити на вставні зуби.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Чоловік колись працював шахтарем, однак вирішив заробляти на життя легшим "ремеслом". За що неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі. Починаючи від 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. І востаннє звільнився тільки у 2021-му.

Війну в Україні зловмисник сприйняв як можливість підзаробітку. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він зателефонував до ворожого військкомату і підписав контракт як доброволець.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. А за 15 рублей зубы не вставить нигде... Взял и просто служил", – говорить загарбник.

Окупант розповідає, що його підрозділ ніхто не навчали військової підготовки, а боєкомплекти та спорядження видали "для галочки". У Сєвєродонецьку їхвідправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції.

"Доброволець" завдання провалив, але на відміну від п’яти колег по службі, які загинули на його очах, залишився в живих. Тепер принаймні розуміє, що його використали, як "гарматне м’ясо". Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим", – зазначили в СБУ.

Раніше полонений окупант розповів, як їх обстріляли свої ж (відео).

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