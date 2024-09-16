Редіс прокоментував звільнення "азовців" з російського полону

Командир "Азову" висловив вдячність президенту та всім, хто працював над обміном полоненими, і відзначив стійкість військових.

Командир бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") привітав новий обмін полоненими і подякував українській владі, зазначивши, що цей обмін відрізняється від попереднього, коли "азовців" не звільнили.

По це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

“У результаті двох обмінів, які відбулись вчора та сьогодні, після понад двох років у російському полоні додому повернулись 38 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”! Кожен із них пройшов надскладні випробування: спочатку під час оборони Маріуполя, а потім — у ворожій неволі. Вони не зламались, не зрадили присязі, вистояли, і нарешті зможуть обійняти своїх рідних та близьких, - написав він.

Командир бригади НГУ висловив своє захоплення і подяку всім бійцям "Азову", які повернулися додому. Він підкреслив їхню мужність і стійкість, відзначивши, що їхній приклад є джерелом натхнення для всіх українців.

Також Прокопенко висловив вдячність президенту України, його команді, представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та всім небайдужим, які працювали над організацією обміну полоненими. Він зазначив, що це була складна і тривала робота, яка вимагала значних зусиль та рішучості, але результат виправдовує всі зусилля. Прокопенко сподівається, що військовослужбовці "Азову" і надалі будуть включатися в списки на обмін.

Нагадаємо, 14 вересня Україна провела обмін полоненими, повернувши додому 103 захисників, зокрема понад 20 офіцерів.

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