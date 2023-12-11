“Редут” замість “вагнерівців” і поповнення в лавах ворожої армії: як росіян заманюють на війну проти України

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, РФ використовує ПВК “Редут” для вирішення проблеми з мобілізацією. Чому основною ударною силою російської армії не роблять саме ПВК, розмірковує військовий аналітик, колишній співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак.

Свої думки він висловив в ефірі телеканалу FREEDOM.

“Поки, скоріш за все, упір в гроші. Люди йдуть в російську армію. Звичайно, гроші відіграють вирішальну роль. Коли їм кажуть іти і служити своїй країні, за що вони отримають, скажімо, 3 тисячі доларів, то для більшості громадян РФ це просто космічні гроші, особливо для тих, хто живе за Уралом. Їх затягують туди за допомогою грошей”, — каже Іван Ступак.

Але найцікавіше, додає він, що закінчились ті, хто йшов на війну за суперідею, хто готовий був воювати без грошей: “ Зараз воюють за гроші. Розуміють, що з війни ти не привезеш ні унітаз, ні віджатий BMW, можеш приїхати тільки без ноги чи без руки, якщо пощастить. Тому хочуть просто грошей”.

“Судячи з усього, ті люди, які перехопили бюджетне фінансування після ПВК “Вагнер”, я думаю, що частина грошей просто була розпиляна на себе коханих. Тому що ми говорили, що як не крути, а мільярд доларів зберігся. Грошей на всіх не вистачає — жадібність, людям платити треба”, — зазначив військовий аналітик.

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Нагадаємо, російська так звана приватна військова компанія “Редут”, бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо у боях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині — є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Вороже угрупування є прихованою системою рекрутингу найманців для російської військової розвідки. Водночас сама ПВК “офіційно” позиціонує себе як “добровольчий” підрозділ. Детальніше про “Редут” — в матеріалі.

ПВК “Редут” причетні до активізації російських штурмових дій на окремих ділянках фронту. Про це раніше повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, РФ використовує ПВК “Редут” для вирішення проблеми з мобілізацією.

“У даному контексті це певною мірою гібридний інструмент, який дає змогу уникати відвертої статистики щодо втрат, зокрема, який дає змогу продовжувати набір, рекрутинг і мобілізаційні заходи”, — пояснив Юсов.

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