Рефат Чубаров розповів, як Україна звільнятиме Крим: можна буде уникнути кривавих битв

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що Крим можна звільнити під час переговорів з Росією. Це буде схоже на акт капітуляції держави-агресорки.

Про це він сказав у коментарі "Крим. Реалії".

Чубаров наголосив, що Крим звільнятимуть на останньому етапі війни і щоб уникнути кровопролитних битв можна спробувати дипломатично домовитись з Росією про повернення анексованого півострова.

"Звільнення Криму відбуватиметься десь на останніх етапах російсько-української війни, і на той момент Росія матиме дуже багато внутрішніх проблем. Я особисто не виключаю, що звільнення Криму відбуватиметься, зокрема, через такі переговорні процеси, що більше нагадуватимуть акти капітуляції Росії", - сказав голова Меджлісу.

Звільнення українського Криму

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про можливий наступ ЗСУ на незаконно анексований Росією український Крим. Він вважає, що це станеться військовим шляхом у 2023 році.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статись під час мирних переговорів.

Проте колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що окупований Крим стає дедалі більше схожим на пастку для Росії.

9 листопада стало відомо, що російські загарбники риють окопи на півночі Криму. Проте радник Офісу президента України Олексій Арестович переконаний, що це не допоможе ворогу.

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