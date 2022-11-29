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"Референдум" про "вихід" західних областей зі складу України: у Польщі відреагували на "документ"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Референдум" про "вихід" західних областей зі складу України: у Польщі відреагували на "документ"

Фото: Associated Press

У Польщі назвали російські вкиди дезінформацією.

Російські пропагандисти придумали новий фейк про "підготовку Польщею референдуму на заході України". Польське МЗС наголосило, що це робиться, щоб посварити українців та поляків. 

Про це повідомив речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

Напередодні в соцмережах почали активно поширювати "документ" про те, що нібито Польща готується до референдуму в західних регіонах України щодо приєднання кількох областей до свого складу. У Польщі наголосили, що це не правда. 

"Інформація щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною. Фотографія, яка мала підтверджувати ці тези, була підробкою, а представлений на ній документ не відповідає дійсності", - написав Ясіна. 

Російські мрії про "референдуми на заході України"

Росія від 24 лютого марить про те, що західні області захочуть вийти зі складу України. Там регулярно поширюють фейки про "наступ польської армії на Львів", "битви у передмісті Львова". 

Раніше секретар радбезу РФ Патрушев навіть заявляв про те, що "Польща спробує анексувати західні області України". За його словами, "партнери київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають "особливі плани на українські землі". 

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Дата публікації
Перегляди
4110
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