Референдуми і "визволення" територій в Росії: що залишиться від РФ, якщо світ піде шляхом Путіна

Референдуми і "визволення" територій в Росії: що залишиться від РФ, якщо світ піде шляхом Путіна

Після програшу у війні з Україною цілком реальним може піднятися питання звільнення територій від вже самих росіян на історично чужих їм землях.

Якщо проаналізувати вторгнення російської орди до України в планетарному масштабі, то Путін запустив катастрофічний механізм, який ніяк неможливо контролювати. Але, якщо у світі почнуть думати і діяти як Путін, то, в першу чергу, територія сучасної Росії в один момент може зменшитись в рази.

Про це йдеться в ТСН.

Курилські острови, які стали частиною радянського союзу після Другої світовій війни це перший сигнал , який з Японії вже голосно прозвучав. Токіо через ці острови навіть мирний договір з Москвою не підписав після Другої світової. І заява японського прем’єр-міністра добряче потрясла Кремль. Росія із блискавичною швидкістю організували на островах якісь військові навчання

Вже зараз починають говорити і про історичну справедливість Калінінградської області. Польський генерал днями згадав як Клайпедський край був загарбаний гітлерівською Німеччиною, перетворившись на німецький Кенігсберг. А із поразкою Гітлера ці землі окупувала Москва переназвавши їх Калінінградом. Так чиї ці землі насправді?

Можна уявити, якщо мешканці Калінінграду сьогодні запропонують умовний референдум – на кшталт хочете життя як в Росії, чи як у тій же Польщі, чи Німеччині?

Цікавим може стати поворот із Китаю, де роками не забувають про, як там Путін каже: «ісконно» китайські землі у складі РФ. Прямої конфронтації на рівні Пекін-Москва не спостерігається. Водночас, Китай не приховує свого інтересу до країн дальнього Сходу Росії.

Пекін задіює найефективнішу зброю – гроші. І за підрахунками ВВС близько 300 тисяч російських гектарів у прикордонних регіонах уже під контролем саме китайської сторони. У російському Благовещенську знайти людину з неазійським обличчям уже вкрай важко. Лишилось лиш вибрати мера – китайця.

Якщо Китай піде тактикою Путіна, коли армію мають зустрічати із квітами – не важко уявити, як громадяни Китаю, що там живуть і працюють зреагують вхід китайської визволителів. Враховуючи що у їх підручниках з історії прямо йдеться – все це історично землі не Росії, а саме Китаю.

Як може розділитися Росія, коли епоха правління Путіна завершиться

Тим фактом що путінські війська масово гинуть на українських землях скористався і Азербайджан. Там нагадали, що територіальної одиниці як Нагірний Карабах, яку сьогодні підтримує Росія – не існує і вже пішли у контрнаступ зайнявши два населені пункти.

А ще Повернення земель Абхазії та Осетії під контроль Грузії. Врешті Придністров’я - до Молдови.

Після програшу у війні з Україною цілком реальним може піднятися питання незалежності Ічекрії, яку в Росії називають Чечня, Татарстану, де на вулицях за російську мову часто б’ють писок.

І це якщо ще занурюватись у складні стосунки 85 суб’єктів федерації територій Росії, які останні тридцять років віддають останнє, щоб Москва жила у розкошах.

Читайте також:

Нейтральний статус, членство в ЄС і питання Криму та Донбасу: головні тези з перемовин України та РФ у Стамбулі

"Ми тут не просто співчуваємо, а кожен день працюємо" - мер Колихаєв про ситуацію у Херсоні

Нідерланди видворили 17 російських дипломатів за шпигунство